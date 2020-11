Smog i zanieczyszczenie powietrza. IMGW wyjaśnia, jaki wpływ ma pogoda

Pogoda a zanieczyszczenie powietrza

IMGW wyszczególnia jednak jeden główny czynnik - zależność temperatury powietrza od poziomu emisji komunalnych. Wyjaśnia, że nawet pobieżna analiza danych wskazuje jednoznacznie, że im chłodniej, tym wyższe stężenie zanieczyszczeń powietrza. Nic dziwnego, że to właśnie w okresie jesienno-zimowym, najczęściej słyszymy o rosnącym stężeniu smogu i innych pyłów zawieszonych.

Drugim czynnikiem, który wyróżnia IMGW jest "wentylacja atmosfery". "Pogoda wyżowa zimą wiąże się z radiacyjnym wychłodzeniem przyziemnych warstw atmosfery (...). W takich warunkach stężenia pyłu zawieszonego przy powierzchni ziemi są zazwyczaj wysokie. W dużym uproszczeniu, w takiej sytuacji mamy do czynienia ze słabą wentylacją atmosfery", tłumaczą eksperci.

Pogoda w Polsce w ostatnich miesiącach a smog

Mimo że wrzesień i październik były cieplejsze niż wskazują na to uśrednione pomiary na przestrzeni lat, to stężenie zanieczyszczeń powietrza (głównie pyłu zawieszonego PM10) utrzymywało się na poziomie powyżej 50 µg/m3. O informowaniu o złej jakości powietrza władze mają obowiązek, dopiero gdy gęstość pyłu przekroczy 100 µg/m3.

Wraz ze stopniowym spadkiem temperatur w październiku, dochodziło również do pogarszania się jakości powietrza. "Zmiany te jednak były niejako oczekiwane", dodaje IMGW. Eksperci zwracają również uwagę, na to, jakie działania należy podjąć, by jakość powietrza się poprawiła: