Smartwatche z pulsoksymetrem. Pomogą monitorować stan zdrowia

Szybki tryb życia wymaga od nas mobilności i wielozadaniowości. Tego samego oczekujemy od urządzeń, którymi się otaczamy. Inteligentne telefony, telewizory, laptopy czy nawet lodówki, to obecnie nic nowego. Tym samym tropem idą producenci elektronicznych zegarków, które już dawno przestały ograniczać się jedynie do czasomierzy. Obecnie smartwatch to twój niezawodny towarzysz i pomocny asystent, z którym każde wyzwanie wydaje się znacznie bardziej proste. Inteligentny zegarek doskonale sprawdza się także jako urządzenie do monitorowania zdrowia i sportowych osiągnięć. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego warto mieć go na nadgarstku w każdej sytuacji.