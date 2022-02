Zegarki smartwatch zastąpiły tradycyjny zegarek, jeśli chodzi o funkcjonalność. W zależności od wybranego modelu zegarka możemy połączyć je z wieloma aplikacjami w telefonie i korzystać z nich jak gdyby były smartfonami. Możliwość wysyłania wiadomości, czy wykonywania połączeń głosowych to podstawa w każdym tego typu sprzęcie. Producenci więc prześcigają się w dobieraniu jak najbardziej spersonalizowanych funkcji, które zachęcą do zakupu smartwatcha. Jaki smartwatch wybrać? Najpopularniejsze i najlepsze jakościowo na rynku firmy oferujące zarówno smartwatch damski i smartwatch męski to zdecydowanie Samsung, Huawei, oraz Apple. Jednak coraz częściej w dobrej cenie, spełniające wiele funkcji znajdziemy zegarek smart firm Xiaomi, Amazfit, czy Garmin.