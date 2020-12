WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany Smartwatch w czasach COVID-19 Nie od dzisiaj wiadomo, że regularny wysiłek fizyczny dobrze wpływa na nasze samopoczucie oraz przyczynia się do wzrostu naturalnej odporności organizmu. COVID-19 zrewolucjonizował wiele aspektów naszego życia oraz przyczynił się do zmiany nawyków. Zamknięte siłownie sprawiają, że coraz częściej musimy brać sprawy we własne ręce. Z pomocą przychodzi technologia. Podziel się Smartwatch (materiały partnera) Aktywność fizyczna – najlepsza na odporność! Modzie na aktywny tryb życia oraz uprawianie sportów indywidualnych, wyszli naprzeciw producenci smartwatchów -inteligentnych urządzeń mobilnych, które można nosić na zasadzie zegarka lub bransoletki. Smartwatch pozwala monitorować parametry własnej aktywności, w precyzyjny sposób zadbać o kondycję oraz zdrowie, a także poprawić odporność immunologiczną. Smartwatch – android w służbie zdrowia O tym, że sport to zdrowie nie trzeba przekonywać nikogo. W świetle najnowszych badań naukowców okazało się jednak że nie każdy wysiłek fizyczny jest dla naszego organizmu korzystny. Co więcej, intensywny wysiłek prowadzi wręcz do krótkotrwałego spadku odporności. Dlatego ważne jest, aby trening przeprowadzać z głową, tak aby był zdrowy i przyniósł korzystne rezultaty dla organizmu. Dzięki dedykowanej aplikacji w systemie android, zegarek smartwatch pozwala na precyzyjne liczenie kroków, spalonych kalorii oraz monitoringu snu na podstawie tętna. Zebrane parametry można następnie wyświetlić w formie wykresu w celu analizy efektywności wykonywanych ćwiczeń oraz obserwacji poprawy uzyskiwanych wyników. Zegarek pozwala na bieżącą obserwację parametrów treningu oraz zachowania organizmu w fazie odpoczynku. Za najbardziej optymalny wysiłek przyjmuje się umiarkowany. Taki rodzaj aktywności można przełożyć na bieg o dystansie 15-25 km tygodniowo, przy pracy serca 110-140/minutę. Udowodniono, że osoby które regularnie biegają, są znacznie bardziej odporne na choroby układu oddechowego oraz mają lepsze krążenie. Precyzyjny pomiar dystansu i tętna pozwala przeprowadzać taki trening w kontrolowanych warunkach. Liczenie kroków naprawdę pomaga! Nie tylko wysiłek outdoorowy jest korzystny dla zdrowia. Tak naprawdę wystarczą już proste czynności, jak chodzenie czy sprzątanie w domu. Nawet 30-40 minut pozwala zniwelować szkodliwe skutki siedzącego trybu życia oraz stymuluje organizm do lepszej pracy. Ta świadomość jest coraz bardziej powszechna. Dlatego wśród osób pracujących w biurach modne stało się liczenie kroków, co również umożliwia smartwatch. Jak jednak pogodzić biznesowy look z opaską sportową? Producenci wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc eleganckie modele pasujące do biurowej stylizacji. Przykładem takiego podejścia jest smartwatch damski, który posiada wszystkie funkcje swojego sportowego odpowiednika, a równocześnie jest szykownym dodatkiem. Zachęć dziecko do ruchu! Brak zajęć wychowania fizycznego w szkołach przyczynił się do tego, że również dzieci mniej się ruszają, a przez to tracą swoją naturalną odporność. Wiele rodziców zastanawia się jak zachęcić dziecko do ruchu i chociaż na chwilę odgonić od komputera. Paradoksalnie to właśnie znów technologia może okazać się rozwiązaniem. Smartwach dla dzieci to świetny pomysł na prezent. Efektowny gadżet i możliwość porównywania ilości zrobionych kroków oraz innego rodzaju treningu, a także publikacji parametrów w mediach społecznościowych, z pewnością zachęcą każde dziecko do aktywności, która może być odbierana jako zwykła zabawa. Ruch to zdrowie Codzienna aktywność ma ogromny wpływ na zdrowie oraz przyczynia się do budowy naturalnej odporności organizmu. Zamknięte siłownie i brak zajęć fitness sprawiają, że trudniej zachować regularność. Dlatego niezwykle istotna jest samodyscyplina, którą ułatwia możliwość pomiaru aktywności za pomocą nowoczesnego i kompatybilnego ze smartfonem gadżetu. Szeroki wybór modeli oraz zaawansowanych funkcji sportowych zegarków sprawia, że to na jaki smartwatch się zdecydujemy powinno zależeć od indywidualnych preferencji oraz rodzaju planowanej aktywności fizycznej. W każdym przypadku będzie to krok w stronę zdrowia i naturalnej odporności!