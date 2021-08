Smartwatch na lata. Solidne modele w atrakcyjnych cenach

Smartwatche od Apple to kwintesencja niezawodności i elegancji. Wydajny, dwurdzeniowy procesor zapewnia urządzeniu bardzo wysoką szybkość działania, aplikacje uruchamiają się błyskawicznie i nie obciążają systemu. Ponadto urządzenie pozwala na monitorowanie tętna, przebytej odległości i aktywności fizycznej, co przyda się zarówno podczas treningów, jak i codziennego funkcjonowania. Szereg praktycznych i intuicyjnych aplikacji pozwoli ci obsługiwać twojego smartfona bez wyciągania go z kieszeni.