Smartwatch dla kobiet? To Maxcom FW42 Gold Smartwatche i smartbandy zyskały ogromną popularność w ostatnich latach. Używamy ich, jako "przedłużenie" telefonu, monitoring aktywności czy po prostu kolejny gadżet. Tym razem na rynek trafił model stworzony z myślą o kobietach. FW42 Gold, bo o nim mowa, jest pierwszym reprezentantem nowej serii MaxcomeStyle. Już przy pierwszym spotkaniu widać, dla kogo ten smartwatch został stworzony. Klasyczny design koperty ze stali nierdzewnej w kolorze złota oraz siatkowa bransoletka powinna spodobać się tym, którzy lubią gadżety nie tylko funkcjonalne, ale i cieszące oko. Koperta smartwatcha Maxcom FW42 Gold wykonywana jest w precyzyjnej technologii CNC, więc model ten jest niezwykle solidny i wytrzymały. Te cechy z pewnością przydadzą się podczas treningów, a wysoka klasa odporności na pył i wodę - IP68 - zapewni bezawaryjność. Jednak dobry wygląd i wytrzymałość to nie jedyne cechy, których pożądamy wybierając smartwatche. Producent Maxcom FW42 Gold nie zapomniał również o tym, by swój najnowszy model wyposażyć w zaawansowane funkcje monitorowania stanu zdrowia i wysiłku fizycznego. Smartwatch od Maxcom posiada wiele trybów sportowych, między którymi można swobodnie przełączać się w zależności od tego, na jaki sport aktualnie mamy ochotę. Nie zabrakło również krokomierza, licznika kalorii czy funkcji powiadamiania o zbyt długim bezruchu. Monitoring zdrowia możliwy jest dzięki zaawansowanym sensorom. Mamy tutaj optyczny nadgarstkowy czujnik, który rejestruje pomiary tętna, ciśnienia i natlenienia krwi. Nosząc Maxcom FW42 Gold możemy również sprawdzać jakość snu, kontrolując czas trwania faz głębokiego płytkiego snu oraz poziom tętna, jaki występował w każdej z nich. Wszystkich odczytów możemy dokonać w aplikacji FFit, która na bieżąco będzie wskazywać przesyłane przez zegarek dane na temat naszego stanu zdrowia czy aktywności fizycznej. Skoro jednak Maxcom przygotowało ten model z myślą o kobietach, co znajdziemy w nim specjalnie dla nich? Zegarek pozwala na monitoring cyklu menstruacyjnego oraz dni płodnych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkowniczki będą mogły lepiej planować programy treningowe czy intensywność wysiłku. Zegarek Maxcom FW42 współpracuje z systemami operacyjnymi iOS i Android. Po połączeniu ze smartfonem możemy ustawić funkcję wysyłania powiadomień z innych aplikacji, platform społecznościowych czy komunikatorów. Smartwatch posiada wyświetlać 1.09" TFT 240×240 px, wyposażony jest w baterie Li-ion 180 mAh, dzięki której może pracować do tygodnia.