WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 smartfontelefon Patryk Wieczorek Dzisiaj, 14-07-2021 12:33 Smartfony w atrakcyjnych cenach. Dla tych, którzy nie chcą wiązać się umową Choć przeważnie lubimy technologiczne nowinki, to nie każdy użytkownik potrzebuje smartfona z górnej półki. Flagowce mogą kosztować całkiem sporo, jeśli nie zależy ci na "bajerach" z których prawdopodobnie nie będziesz korzystać, postaw na solidny telefon w atrakcyjnej cenie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. smartfon Źródło: Pexels Podstawą będzie wytrzymała bateria, duży, czytelny ekran i wydajny procesor, który umożliwi obsługę kilku wymagających aplikacji na raz. Mając to na uwadze wybraliśmy kilka modeli, które nie nadwyrężą twojego portfela, a mogą zaskoczyć solidną jakością podzespołów i interesującymi udogodnieniami. Jeśli szukasz dodatkowego smartfona lub chcesz zapłacić raz i nie martwić się umową, poniżej znajdziesz kilka propozycji. Niedrogi sprzęt, który spełni oczekiwania Jeśli szukasz niewielkiego, a przy tym stylowego smartfona, który nie nadwyręży znacząco twojego budżetu, wybierz Kiano z serii Elegance. Wyświetlacz o wielkości 5,5 cala doskonale zmieści się zarówno w kieszeni, jak i do torebki, a kosztuje zaledwie 159 złotych. Za nieco ponad sto złotych więcej otrzymasz smartfon Nokia 2.2 z funkcją biometrycznego odblokowywania twarzą oraz funkcją uczenia się nawyków użytkownika. W tej samej cenie możesz liczyć również na smartfon od Oppo o przekątnej aż 6,1 cala i ekranem IPS, który zapewnia wysokiej jakości obraz podczas oglądania filmów. Dobry stosunek jakości do ceny W cenie do 400 złotych również znajdziesz sprzęty warte zainteresowania. Dużą popularnością cieszy się szczególnie Xiaomi Redmi 9A. Wyposażony w spory ekran IPS i ośmiordzeniowy procesor z pewnością zaspokoi twoje wymagania pod względem obsługi aplikacji. W podobnej cenie możesz liczyć również na smartfon Motorola E7i Power 2, który może poszczycić się pojemnym akumulatorem 5000 mAh, który zapewni ci wielogodzinną pracę bez konieczności ładowania. W nieco wyższej cenie dostępny jest również Ulefone Armor X3, który jako jedyny pancerny telefon w zestawieniu może poszczycić się najwyższym stopniem ochrony IP68/IP69K. Może wytrzymać upadki z dużych wysokości, zanurzenie przez 30 minut, jest całkowicie pyłoszczelny i odporny na wstrząsy. Działa bez problemu w temperaturze od -20 do 60 stopni. Jeśli potrzebujesz smartfona, który ma spełnić wszystkie twoje wymagania, a nie chcesz przepłacać, postaw na Samsunga Galaxy A31. 4 GB pamięci RAM, ośmiordzeniowy procesor, duży i przejrzysty ekran AMOLED oraz świetny aparat sprawią, że smartfon doskonale sprawdzi się nie tylko jako dodatkowy, ale jako jedyny telefon. Dzięki technologii Fast Charging naładowanie go do pełna zajmie bardzo niewiele czasu. W promocyjnych cenach dostaniesz również Xiaomi Redmi 9 z poczwórnym obiektywem i wyświetlaczem w technologii FHD+. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze