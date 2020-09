Smartfony odporne na trudne warunki. Zwykły telefon wymięka

Smartfon, któremu niestraszne upadki

Co najczęściej szkodzi naszym telefonom? Niska jakość urządzenia, brud, wilgoć, zarysowania i upadki. Każdy, kto z łezką w oku wspomina klasyczną Nokię, bez problemu znajdzie ją w internecie. Ale co kupić, jeśli korzystamy w pracy z aparatu w telefonie, chcemy sprawdzić pocztę, posłuchać muzyki i potrzebujemy dostępu do dokumentów zapisanych w pamięci telefonu? Odpowiedź to inteligentne telefony o wyjątkowo trwałej konstrukcji i niezłych parametrach. W cenie do 400 zł dostaniemy urządzenie o 4-calowym wyświetlaczu, funkcją Dual SIM i z 8 GB wbudowanej pamięci.