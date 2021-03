Smartfony LG K42 i K52 – idealne dla dzieci

Smartfony od LG z przedziału cenowego poniżej 1000 złotych doskonale nadają się na pierwszy telefon dla dziecka. Główną ich zaletą jest duża wytrzymałość i odporność, ale są także inne argumenty przemawiające za wyborem tych urządzeń.

Trudno jest wskazać w jakim wieku dziecko powinno otrzymać swój pierwszy telefon. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinno go mieć. Zwłaszcza w dzisiejszych realiach, gdy relacje międzyludzkie i kontakty z rówieśnikami bardzo często podtrzymywane są za pośrednictwem internetu. Smartfon to jednak o wiele więcej niż tylko urządzenie, które pozwala pozostać częścią większej lub mniejszej społeczności. To także okno na świat, które pozwala zdobywać wiedzę i rozwijać się. A tego jak ważny jest rozwój w przypadku dzieci podkreślać nie trzeba.

Normy wojskowe

Jaki więc powinien być ten pierwszy smartfon? Oczywiście, przede wszystkim wytrzymały. I dlatego LG K42 i K52 są atrakcyjnym wyborem. Obydwie nowe propozycje od LG spełniają wymagające normy militarne MIL-STD 810G, zaliczywszy szereg rygorystycznych testów. Sprawdziany te zaprojektowano po to, by upewnić się że sprzęt, z którego korzystają żołnierze jest wystarczająco odporny i wytrzymały na różne nieprzewidziane okoliczności.

Dzieci i te nieprzewidziane okoliczności idą oczywiście ręka w rękę, o czym dobrze wie każdy rodzic. LG K42 i K52 są odporne na deszcz i zanurzenie, kurz, piasek i zabrudzenie, wysokie oraz niskie temperatury oraz ich wahania. Spełnienie norm militarnych sprawia ponadto, że są bardziej wytrzymałe w przypadku ich upuszczenia. Takie niesprzyjające warunki można spotkać na polu walki. Albo w dzieciństwie. Dając dziecku nowy smartfon LG możemy być spokojni, że nie zniszczy go przypadkiem i nieświadomie. W tym zakresie cenowym tego typu spokój jest bezcenny.

Liczy się również wnętrze

Fizyczna wytrzymałość na zdarzenia i zderzenia z rzeczywistością jest bardzo istotna. Ale nowe K42 i K52 od LG oferują także inny rodzaj wytrzymałości. Ich pojemna bateria 4000 mAh daje pewność, że nie trzeba będzie pozostawać w ciągłym pobliżu kabla ładowarki. Smartfony te spokojnie wytrzymają przez cały dzień wszystkie obciążenia, którym dziecko może je poddać. Naładować można je wieczorem, co jest nie tylko wygodne ale wręcz zalecane. Dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów przed snem.

Specyfikacja reszty podzespołów LG K42 i K52 również nie jest dla nich powodem do wstydu, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, że są to urządzenia kosztujące mniej niż 1000 złotych. Solidne procesory Mediatek Helio zapewniają wystarczającą wydajność przy korzystaniu z multimediów oraz w grach, a 64 GB wbudowanej pamięci to wystarczająco wiele miejsca dla wszystkich aplikacji. LG K42 ma 3 GB RAM, a K52 4 GB, czyli tyle, ile częstokroć droższe smartfony ze średniej półki cenowej. Obydwa modele posiadają również wysokiej jakości wyświetlacze o przekątnej 6,6 cala i wspomagane dodatkowym oprogramowaniem układy nagłośnienia. Dzięki temu potrafią rozpoznać czy mają do czynienia z mową, muzyką czy też innymi multimediami i odpowiednio dostosowują format audio tak, by dźwięk pozostał najlepszej możliwej jakości.

Poczwórna kreatywność

Na pewno mamy jakieś nasze zdjęcia z dzieciństwa. Tyle, że są to zdjęcia, które zrobił nam ktoś inny. Pokolenie dzisiejszych rodziców nie może z sentymentem wspominać swoich lat młodości, oglądając własnoręcznie wykonane fotografie przedstawiające rzeczy, sytuacje i osoby wtedy dla nich ważne. Dzisiejsze dzieci będą miały taką możliwość. Właśnie dzięki smartfonom takim jak LG K42 i K52.

Obydwa modele od LG posiadają po cztery aparaty. Jeden główny wspomagany przez czujnik głębi oraz jeden do zdjęć szerokokątnych i jeden do makro. LG K52 ma lepszy aparat główny, 48 MP, model K42 z kolei bardziej nadaje się do robienia ciekawych ujęć panoramicznych z szerokokątnym obiektywem 5 MP.

Dzięki tym rozbudowanym systemom nasza pociecha będzie mogła udokumentować swoje własne dzieciństwo. I dać ujście kreatywności poprzez zabawę zdjęciami z bliska w trybie makro. Równie dobrze nadaje się on poznawania świata z bliższej perspektywy jak i do robienia pomysłowych ujęć własnych zabawek. Aparaty wyposażone są także w rozszerzone oprogramowanie, pozwalające na przykład przy zdjęciach portretowych od razu uzyskać efekt rozmycia tła.