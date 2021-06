WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Smartfony dla oszczędnych. W promocji kupisz za mniej niż 500 zł Zastanawiając się nad zakupem smartfona kierowanie się ceną nie zawsze będzie najlepszą opcją. Jeśli nie potrzebujesz flagowca z mnóstwem bajerów, z których najprawdopodobniej nigdy nie skorzystasz, po co przepłacać? Znajdź smartfon, który spełni twoje oczekiwania. Solidny smartfon kupisz już za mniej niż 500 zł Źródło: Shutterstock Niezawodny system, szybka praca na wielu aplikacjach jednocześnie i aparat pozwalający zrobić zdjęcia przyzwoitej jakości – za tego typu sprzęt nie zapłacisz kilka tysięcy złotych. W sklepach z powodzeniem znajdziesz modele, które oferują bezkompromisowe rozwiązania w kompromisowej cenie. Niedrogi smartfon to doskonała opcja dla osób, które nie chcą wiązać się dodatkową umową i nie przejmują się kosztownymi nowinkami. Jeśli szukasz sprzętu do wykonywania połączeń, który dodatkowo będzie wyposażony w precyzyjny moduł GPS i wytrzymałą baterię, postaw na sprzęt od znanych producentów. LG K22 to stosunkowo niedrogi smartfon z solidnym aparatem umożliwiającym robienie zdjęć makro. OPPO A12 oferuje duży, przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala w technologii HD+. W połączeniu z wytrzymałą baterią umożliwia komfortowe oglądanie filmów i surfowanie po sieci nawet przez 17 godzin. Pancerny smartfon do ciężkich prac Stary smartfon skończył tragicznie z rozbitą szybką lub uszkodzonym wyświetlaczem? Być może rozwiązaniem będzie zakup pancernego smartfona w stylu kultowego już hammera. Wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria, a także solidną obudowę smartfon ULEFONE Armor X3 jest w stanie wytrzymać trzydzieści minut zanurzenia na głębokości 1,5 metra. MYPHONE Iron 3 z solidną baterią 4400 mAh pozwoli ci na intensywne korzystanie ze smartfona przez ponad dobę, a także około 220 godzin w trybie czuwania. Możesz uwolnić się od ładowarki. Oba te sprzęty w promocji kupisz za około 400 zł. Szukasz telefonu z wyższej półki w cenie nieprzekraczającej 500 zł? SAMSUNG Galaxy A20e jak na swoją cenę oferuje całkiem solidne podzespoły. 3 GB pamięci RAM w połączeniu z ośmiordzeniowym procesorem Samsung Exynos 7884 pozwoli na komfortową obsługę wielu aplikacji na raz i granie w mniej wymagające gry mobilne. Solidny aparat tylny 13+5 Mpix pozwoli na robienie świetnej jakości zdjęć, a dodatkowe zabezpieczenie w postaci czytnika linii papilarnych sprawi, że nawet jeśli zgubisz telefon, twoje dane będą bezpieczne.