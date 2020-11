WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne t-mobile + 3 iphoneodnowiony iphonenowa akcja T-Mobile 1 godzinę temu Informacja prasowa Smartfonowa regeneracja w T-Mobile – odnowione iPhone’y za złotówkę Czy można być jednocześnie nowoczesnym, oszczędnym i ekologicznym? Z T-Mobile to możliwie i bardzo proste. Startujemy z ofertą „Smartfon regeneracja”, w ramach której dajemy telefonom drugie życie – od 17 listopada za symboliczną złotówkę nasi klienci będą mogli nabyć w abonamencie odnowione egzemplarze iPhone’ów, objęte dwuletnią gwarancją. Podziel się T-Mobile (Materiały prasowe) Na pierwszy rzut oka bycie nowoczesnym, oszczędnym i ekologicznym wydaje się trudne do pogodzenia: nowe technologie zwykle nie należą do najtańszych, ekologiczne nowinki czy biożywność to często również niemały wydatek, a pranie ubrań w łupinach orzechów zamiast proszku części osób bardziej kojarzy się z awangardowym niż nowoczesnym stylem życia. W T-Mobile znaleźliśmy jednak sposób, jak pogodzić te trzy podejścia. Odnawiamy, testujemy, a następnie oferujemy za złotówkę w przystępnych cenowo abonamentach trzy modele telefonów marki Apple – iPhone’a 6S, 7 i 8 – gwarantując, że będą solidnie służyć nowym użytkownikom i użytkowniczkom. Oferta „Smartfon regeneracja”, którą planujemy stale rozszerzać, to część naszych ekologicznych działań, realizowanych w ramach kampanii WE CARE. Urządzenia dostępne w naszej ekologicznej ofercie po gruntownym odnowieniu są prawie jak nowe – posiadają tylko nieznaczne ślady użytkowania, a ich wszystkie komponenty zostały odpowiednio przetestowane. Modele są objęte 24-miesięczną gwarancją, mają nowe, oryginalne ładowarki i w większości posiadają nowe baterie. "Choć w okresie pandemii wszyscy mierzymy się z nowymi troskami, to nie możemy zapominać o problemach, które już wcześniej dotykały nas i naszą planetę. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy akcję „Smartfon regeneracja”, dzięki której ograniczamy ilość elektrośmieci i dajemy smartfonom drugie życie. Wprowadzając ponownie do obiegu gospodarki cyrkularnej odnowione telefony, nie tylko udostępniamy naszym klientom sprawny, nowoczesny i przystępny cenowo sprzęt, ale przede wszystkim dokładamy naszą małą cegiełkę do budowania w społeczeństwie postaw „zero waste”- mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska. Popularne modele w korzystnym abonamencie W naszej eko-ofercie dostępne są obecnie trzy modele urządzeń Apple: iPhone 6S (w wersjach 32 i 64 GB), iPhone 7 (32 GB) oraz iPhone 8 (w wersjach 64 i 256 GB). Można je nabyć za symboliczną złotówkę przy abonamencie z taryfą M w przypadku modeli 7 i 8, a w przypadku iPhone’a 6S zarówno w M, jak i S. W taryfie M klienci otrzymują nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz internet bez limitu gigabajtów (15 GB internetu w pełnej prędkości, a po przekroczeniu limitu w danym cyklu prędkość transmisji ulegnie obniżeniu do maksymalnie 1 Mb/s). Smartfony za 1 zł dostępne będą w korzystnym cenowo abonamencie. W przypadku iPhone’a 6S 32 GB miesięczna opłata wynosi 85 zł w taryfie S, a w taryfie M – 95 zł, abonament w przypadku iPhone’a 6S 64 GB w taryfie M to również 95 zł. Z kolei dla iPhone’a 7 to 105 zł, dla iPhone’a 8 (64 GB) – 135 zł, a dla iPhone’a 8 (256 GB) – 145 zł. Szczegółowe informacje o wybranych modelach oraz warunki oferty można znaleźć na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/odnowiony-iphone. Zakręceni na punkcie eko W T‑Mobile już od kilku lat wdrażamy działania związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Wewnątrz firmy wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym ograniczamy ilość zużywanej przez nas energii, wody, plastiku czy generowanych zanieczyszczeń. W ramach akcji STOP PLASTIK wszelkie plastikowe butelki zastąpiliśmy dystrybutorami oraz szklanymi karafkami, a w naszej warszawskiej siedzibie nie są już dostępne plastikowe sztućce, kubki czy słomki. Wychodzimy z naszymi pomysłami także do klientów i zachęcamy naszych użytkowników indywidualnych oraz biznesowych do korzystania z usługi e-faktury, dzięki której możemy w bardzo łatwy sposób ograniczyć zużycie papieru. Innym rozwiązaniem, które proponujemy, jest tzw. podejście „paperless” – klient może zdecydować się na zmniejszenie liczby dokumentów w formie papierowej na rzecz przesyłania ich drogą mailową przy podpisaniu umowy. Do korzystania z podobnych rozwiązań namawiamy także naszych dostawców. Zrezygnowaliśmy także z wykorzystywania plastikowych toreb w naszych salonach sprzedaży. Jednocześnie od kilku lat sukcesywnie wymieniamy flotę samochodów służbowych – obecnie znajdują się w niej zarówno samochody elektryczne, jak i kilkadziesiąt samochodów hybrydowych. Modernizowane są także stacje bazowe, przy jednoczesnym obniżaniu zużycia energii. Z kolei nowoczesne metody planowania pozwalają nam na wykorzystanie naturalnych metod ogrzewania i chłodzenia. Oprócz tego w 2020 roku została zakończona budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym będziemy mogli zwiększyć udziału zielonej energii w jej ogólnym zużyciu. Działania te pomagają nam realizować cele związane z redukcją emisji CO2 – do 2030 roku planujemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 90% w porównaniu do 2017 roku, a od 2021 korzystać już wyłącznie z zielonej energii. Więcej informacji o naszych działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu można znaleźć na stronie https://raport-t-mobile-polska.pl/. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku