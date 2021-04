Smartfon wykryje koronawirusa? Trwają prace nad nową technologią

Główną zaletą rozwiązania, nad którym pracują badacze, ma być rozmiar czujnika - będzie on dostatecznie mały, by producenci mogli umieszczać je w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Wcześniej firma wspominała również , że czujnik może sprawdzić się na różnych powierzchniach w sklepach, na lotniskach czy w bankomatach.

General Electric chce w tym celu wykorzystać doświadczenie zdobyte przy opracowywaniu czujników przemysłowych, które mogą wykrywać niewielkie ilości gazów i chemikaliów. Ta technologia jest zaprogramowana do izolowania i identyfikowania określonego patogenu, jednocześnie wykluczając interferencję innych cząstek.

- Na mikrochipie znajdować się będą "receptory" wykrywające konkretne patogeny, dla których zostały zaprojektowane. Jeśli pojawi się jakiś inny pyłek czy bakteria, to nie zostaną one zidentyfikowane - wyjaśnił Potyrailo. Naukowiec ma również nadzieję, że ich rozwiązanie pomoże zakończyć pandemię i pomoże nie dopuścić do kolejnej.