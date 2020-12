WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Smartfon pod choinkę? Seria Xiaomi Mi 10T odpowie na każde potrzeby Wybór idealnych podarunków dla naszych bliskich to nie lada sztuka, szczególnie, gdy są osobami wymagającymi, a marzą o nowym smartfonie. Poszukując prezentów pod choinkę zwróciliśmy uwagę na serię Mi 10T od Xiaomi, która oferuje świetne rozwiązania w bardzo przystępnych cenach. Mowa tutaj oczywiście o modelach Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T i Mi 10T Pro. Share Smartfon pod choinkę? Seria Xiaomi Mi 10T odpowie na każde potrzeby Źródło: materiały partnera Dlaczego Xiaomi zdecydowało się na wypuszczenie aż trzech modeli, zamiast postawić na swój flagowiec z metką Pro? Odpowiedź jest prosta, każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania odnośnie smartfona, co czyni serię MI 10T wyjątkowo atrakcyjną z perspektywy prezentowej. Dla dziecka – wytrzymała wersja Lite Wszyscy chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom jak najlepszy sprzęt, który spełni każde ich marzenie, ale jednocześnie nie wydać na niego miliona złotówek. Tutaj sprawdzi się Xiaomi Mi 10T Lite z 5G, którego przód i tył został wykonany z wytrzymałego szkła Corning Gorilla Glass 5. Nie musimy się dzięki temu obawiać, że smartfon od razu będzie do wymiany, gdy dziecko nieuważnie go upuści. W środku smartfona znajdziemy za to błyskawicznie działający procesor Snapdragon 750G o taktowaniu do 2.2 GHz. Jeżeli więc nasza pociecha uwielbia instalować setki aplikacji i często gra na urządzeniu, to bądźmy pewni, Snapdragon płynnie poradzi sobie z każdym wyzwaniem, szczególnie że jest on wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Duży ekran 6,67” o rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 120 Hz sprawdzi się nie tylko w gamingu, ale także w przypadku oglądania na nim seriali czy korzystania w trakcie zdalnej nauki. materiały partnera Źródło: materiały partnera Podstawa smartfona dla nastolatka – doskonały aparat Powiedzmy to sobie wprost, niemalże wszystkie dzieciaki kochają robić zdjęcia, kręcić snapy i marzą o karierze przyszłego youtubera. Do tego zaś potrzebny jest dobry aparat, który pomoże uwiecznić każdą chwilę w świetnej jakości. Xiaomi Mi 10T Lite odpowiada na te potrzeby. Urządzenie zostało wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 64 MP, zapewniający czarującą jakość każdego ujęcia. Na tym jednak nie koniec – nastolatki na pewno docenią przedni aparat 16 MP, pozwalający na świetne selfie. 10T Lite to także obiektyw makro 2 MP z minimalną odległością ustawiania ostrości 4 cm, dający zaskakująco piękne efekty oraz ultraszerokokątny obiektyw 8 MP. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy smartfon mógłby im pozwolić na jednoczesne nagrywanie filmów z dwóch aparatów, mamy dobre wieści. Xiaomi Mi 10T Lite umożliwia rejestrowanie obrazu z przedniej i tylnej kamery w tym samym momencie. Dorzućmy do tego jeszcze funkcję filmu poklatkowego selfie, z funkcją tworzenia nagrań w szybkim tempie i nasze dziecko może rozpoczynać swoją przygodę z YouTubem. Do codziennej pracy – szybki Xiaomi Mi 10T Jeśli poszukujemy świetnego flagowca dla nas samych lub bliskiej nam osoby, zwróćmy uwagę na Xiaomi Mi 10T. Tak samo jak wersja Lite, został on wzmocniony szkłem Corning Gorilla Glass 5 dla trwałości i wytrzymałości sprzętu. Mi 10T to także szybszy procesor Qualcomm Snapdragon 865 o taktowaniu do 2.84 GHz, 6 GB pamięci RAM oraz lepszy aparat. Bateria urządzenia ma pojemność 5000 mAh oraz funkcję szybkiego ładowania 33W, która pozwala na pełne naładowanie w zaledwie godzinę. materiały partnera Źródło: materiały partnera Wyświetlacz AdaptiveSync z technologią Truecolor, o wysokiej częstotliwości odświeżania 144Hz nie zmęczy oczu nawet w trakcie bardzo długiego korzystania ze smartfona. Płynne przejścia między ekranami zmniejszają dyskomfort obsługi. Ma to szczególne znaczenie, gdy smartfon wykorzystujemy do szybkiego przewijania treści (np. tablicy w sieciach społecznościowych) czy w trakcie grania. Warto wspomnieć, że ekran posiada także funkcję dopasowywania temperatury barwowej, dzięki czemu użytkownik może dodatkowo zadbać o swój wzrok. Decydując się na opcję “papieru” w trybie czytania, zapewniamy sobie cieplejsze kolory i wrażenie tekstury papieru, przez co nasz wzrok nie męczy się nawet przy długim czytaniu. Jest to także świetna funkcja do wykorzystywania w godzinach wieczornych. Ograniczając ilość niebieskiego światła, nie zaburzamy wydzielania się melatoniny w naszym organizmie, co oznacza znacznie lepszy sen. Nieograniczona moc twórcza w jakości 8K Przyjrzyjmy się aparatowi w Xiaomi Mi 10T. Urządzenie posiada potrójny tylny aparat z SI, o rozdzielczościach 64 MP (aparat główny) + 13 MP (szerokokątny obiektyw) + 5 MP (makro). Smartfon pozwala na bezproblemowe nagrywanie filmów w jakości 8K. Mi 10T pomaga tworzyć doskonałe ujęcia nawet osobom początkującym, nie mającym doświadczenia w fotografii, dzięki długim trybom ekspozycji. Główny aparat smartfona ma super piksel 1,6μm 4 w 1 i przysłonę ƒ/1,89. FoV (pole widzenia) w szerokokątnym aparacie wynosi 123°, za to makro obsługuje autofokus z odległości od 2 cm. Xiaomi Mi 10T zostało wyposażone w technologię MEMC, która poprawia płynność nagrywanych treści w niskiej liczbie klatek na sekundę. Algorytm może dokładnie rozpoznawać trajektorie ruchu i naturalnie wstawia klatki kompensacyjne do treści o niskiej szybkości klatek, takich jak filmy, seriale telewizyjne lub gry sportowe. Skutecznie zwiększa liczbę klatek z 24 / 25 / 30 do (odpowiednio) 48 fps / 50 fps / 60 fps tym samym redukując rozmazania i migotanie. Xiaomi Mi 10T Pro dla najbardziej wymagających Na sam koniec zostawiliśmy najbardziej zaawansowany technicznie smartfon. Xiaomi Mi 10T Pro, tak samo jak poprzednio wspomniany model, otrzymał procesor Snapdragon 865. Ma on za to więcej, bo aż 8 GB pamięci operacyjnej, większy dysk (256 GB w stosunku do 128 GB w Mi 10T) oraz znacznie lepszy aparat. W przypadku Pro także mamy do czynienia z wytrzymałym, odpornym na upadki z wysokości nawet 1,6 metra Corning Gorilla Glass 5. Wyświetlacz z technologią TrueColor ma przekątną 6,67”, idealną do codziennej pracy. Rozdzielczość FullHD gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów, a szeroka gama barw oznacza doskonałą jakość obrazu i świetne wrażenia wizualne. Mi 10T Pro również daje swoim użytkownikom możliwość korzystania z trybu czytania. Możemy dostosować ją sami albo wybrać funkcję automatycznego dostosowywania ekranu i cieszyć się wygodą przeglądania bez męczenia wzroku. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe 108 MP by osiągnąć pełnię jakości obrazu Aparat 108MP we flagowcu Xiaomi Mi 10T Pro został wyposażony w supersensor, przysłonę ƒ/1,69, super piksel 1,6μm 4 w 1 oraz 30-krotny zoom cyfrowy. Do tego ultraszerokokątny aparat 13MP i makro 5MP – zestaw tych trzech aparatów powinien wystarczyć już nawet najbardziej wybrednym maniakom robienia zdjęć. Tak jak w wersji Mi 10T, mamy możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 8K, a tryby długiej ekspozycji ułatwią znacząco pracę z kamerą. Na zakończenie warto wspomnieć o obudowie smartfona. Powłoka antybakteryjna z jonami srebra i antybakteryjna osłona ekranu zapewniają dodatkową ochronę w smartfonie, szczególnie w czasie pandemii. Producent zapewnia, że po 24 godzinach kontaktu obudowa może wyeliminować nawet ponad 99% bakterii. A tego zdecydowanie nie można przecenić. Partnerem treści jest Xiaomi