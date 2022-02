Smartfon, który widzi jak Ty

Połączenie metalu i szkła, wąskie ramki, innowacyjny moduł dwuwyspowy – to wszystko sprawia, że P50 Pro zdecydowanie wygląda na nowoczesnego flagowca. I choć na zdjęciach może się on wydać ciężki z uwagi na swój design, to w praktyce jest wręcz odwrotnie – waży jedynie 195 g. Nic mu się też nie powinno stać, gdyby przypadkiem wpadł nam do wody – gwarantuje to certyfikat IP-68.