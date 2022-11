Smartfon jak szwajcarski scyzoryk. Zmierzysz nim kąty i powierzchnię

Lubisz majsterkować, a może ciągle coś poprawiasz, zmieniasz i unowocześniasz w swoim domu? Wiesz więc, że dobry sprzęt to podstawa. Pracując w pyle, przy dużej wilgotności i hałasie, potrzebujesz narzędzi i urządzeń do zadań specjalnych.

Naprawianie, zrobienie czegoś własnoręcznie zamiast kupowania czy zlecania fachowcom, z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Od czasu pandemii i lockdownu Polacy jeszcze bardziej doceniają majsterkowanie. W mieszkaniach i przydomowych warsztatach słychać odgłosy wytężonej pracy. Wiercimy, szlifujemy, piłujemy, malujemy, montujemy – słowem stajemy się coraz bardziej samowystarczalni.

Jak wynika z raportu "Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?", już 84 proc. z nas samodzielnie przeprowadza prace w domu lub ogrodzie. Co więcej, własnoręczne wykonywanie przedmiotów do codziennego użytku deklaruje ponad połowa ankietowanych.

Majsterkowanie i remontowanie to dla wielu hobby, pasja i przyjemność. Pozwala nieco zaoszczędzić, a do tego odreagować stres w pracy i w twórczy sposób spędzić wolny czas. Pomalowanie pokoju, wykonanie półki na książki czy ułożenie płytek na balkonie daje mnóstwo satysfakcji.

Urządzenie do zadań specjalnych

Naturalnie, majsterkowanie czy samodzielne remonty to też wyzwanie i niedogodności. To, co może zniechęcać do tego rodzaju aktywności, to brak odpowiednich narzędzi i zakłócenie spokoju życia domowego, a co za tym idzie, mieszkanie w: pyle, brudzie, czy hałasie. To m.in. dlatego decyzję o odświeżeniu jednego z pomieszczeń czy całego domu lub mieszkania często odkładamy w czasie.

Zwykle kłopotów nie brakuje też w trakcie samej pracy. Każdy kto podejmował się w domu choćby niewielkich napraw, wie że urządzenia się zużywają i psują, a materiały są różnej jakości. Wobec tego zdarzają się niespodzianki takie jak… straty w sprzęcie. Najczęściej cierpi… smartfon, z którym dziś praktycznie się nie rozstajemy.

Jak wynika z badania iMad, ponad 80 proc. użytkowników przyznaje się do upuszczenia telefonu i zbicia wyświetlacza. Co ciekawe, smartfony psujemy głównie w domu (aż 40 proc. wszystkich uszkodzeń) – wynika z badania Telepolis. Najczęściej urządzenia wypadają nam z rąk (36 proc. uszkodzeń), zdarza się nam też je zalać (18 proc. uszkodzeń).

Dlatego potrzebujemy wytrzymałego urządzenia, o które nie musimy się martwić także przy majsterkowaniu czy remontowaniu.

Odporny na upadki, zapylenie i zalanie

Z myślą o profesjonalistach, lecz też miłośnikach majsterkowania i remontowania powstał smartfon HAMMER Construction. Sprawdzi się on w pracy, w rękach "złotej rączki", a tym bardziej na co dzień, podczas zwykłego użytkowania. Telefon stworzyła polska firma, posiadająca wieloletnie doświadczenie w produkcji nowoczesnych, solidnych i wydajnych smartfonów.

Model HAMMER Construction przenosi nas w zupełnie nowy wymiar. Smartfon uzyskał certyfikat militarny MIL-STD-810G. Został poddany wielu testom, dzięki czemu możemy być pewni, że sprawdzi się na każdym placu budowy i w każdych warunkach.

Urządzenie ma wysoką odporność na wodę (najwyższy stopień IP69), zapylenia oraz zniesie niejeden niespodziewany upadek (droptest z wysokości 1,8 m). Dodatkowo 6-calowy ekran został pokryty szkłem Gorilla Glass, a całą konstrukcję chronią wytrzymałe i charakterystyczne dla modeli HAMMER bumpery.

Wytrzymała bateria, szybkie działanie

HAMMER Construction ma też bardzo wytrzymałą baterię o pojemności 6000 mAh, co pozwala na długą pracę na jednym ładowaniu (do 28 godz. ciągłych rozmów albo do 400 godz. działania w stanie czuwania). Co ważne, smartfon możemy sprawnie naładować, także za pomocą ładowarki indukcyjnej.

W parze z wysoką odpornością idzie wydajność. HAMMER Construction miło zaskakuje szybkością działania bo napędza go 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85 oraz 6 GB pamięci RAM. Pracę procesora dodatkowo wspiera technologia HyperEngine Game, stworzona z myślą o fanach mobilnej rozrywki i gier. Nie musimy się obawiać, że telefon zawiesi się, a ekran będzie się zacinał. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12, a to oznacza m.in. aktualne łatki bezpieczeństwa i wysoką optymalizację użytkowania.

Model posiada też nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji, m.in. łączność LTE, Bluetooth, dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) oraz NFC i eSIM. W efekcie, możemy nim płacić zbliżeniowo i korzystać z ofert różnych operatorów oferujących usługi eSIM (smartfon umożliwia korzystanie z fizycznej karty SIM i eSIM jako drugiej).

HAMMER Construction - smartfon z dalmierzem laserowym

Dodatki, które ułatwiają pracę

HAMMER Construction wyposażono także w wiele innych praktycznych udogodnień. To m.in. mocna latarka, gniazdo słuchawkowe, boczny czytnik linii papilarnych i uchwyt na smycz, który nie tylko pozwala wygodnie i bezpiecznie umocować telefon, ale też chroni obiektywy aparatu.

Co więcej, postęp prac remontowych pomaga udokumentować aparat z zestawem wzajemnie uzupełniających się obiektywów. Do dyspozycji mamy aparat główny 16 Mpx wspierany przez dwa dodatkowe obiektywy: 8 Mpx (szerokokątny, 120 stopni) oraz 0,1 Mpx (czujnik głębi). Przednia kamera ma 8 Mpx. Lepszą jakość zdjęć zapewnia też dopracowane oprogramowanie aparatu oraz sztuczna inteligencja.

Elementem, który wyróżnia urządzenie jest wbudowany, profesjonalny dalmierz laserowy, czyli podstawowy atrybut pracy każdego majsterkowicza. Dalmierz ma zasięg do 40 m. Można nim mierzyć odległość, powierzchnię, objętość, a także obliczać kąty. Z jego pomocą policzymy na przykład, ile płytek musimy zamówić, a także oszacujemy koszty remontu.

Wszystko to zrobimy w prosty sposób dzięki specjalnej aplikacji Outdoor Toolbox. To zestaw narzędzi, które znacznie ułatwią skomplikowaną pracę. Aplikacja ma gotowe rozwiązania m.in. do pomiaru pionu, poziomu hałasu czy nawet wieszania obrazów. Większość tego typu narzędzi można wprawdzie pobrać w formie osobnych aplikacji, ale w przypadku smartfona HAMMER Construction nie tylko otrzymujemy wszystko w jednym miejscu, ale przede wszystkim mamy aplikację dla profesjonalistów z wysoką dokładnością pomiarów oraz za darmo i bez reklam.

Z praktycznych rozwiązań zastosowanych w tym modelu warto także wspomnieć o diodzie powiadomień. Czerwona świeci, gdy telefon się rozładowuje, a zielona, gdy bateria jest w pełni naładowana. Kiedy mamy nieodebrane połączenie lub nieprzeczytaną wiadomość – dioda miga na niebiesko.

HAMMER Construction to idealne urządzenie dla wszystkich, którzy potrzebują wytrzymałego i wydajnego sprzętu, który nie zawiedzie w żadnym momencie. Kupując go teraz w sklepie producenta mPTech lub u jego partnera, można dodatkowo otrzymać laser krzyżowy Stanley Cubix o wartości ok. 200 zł. Wystarczy jedynie po zakupie wypełnić specjalny formularz i poczekać na pomyślną weryfikację (stosowną informację otrzymamy mailem). Promocja trwa do 24 grudnia 2022 r.

Smartfon HAMMER Construction można kupić zarówno w sklepie online producenta, jak i w sieciach handlowych oraz salonach operatorów komórkowych, m.in. Play.