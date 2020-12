WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne smartphone + 5 smartfoniphoneiphone 12appleneonet 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Smartfon iPhone 12 - nowa propozycja marki Apple już w sklepach Smartfon iPhone 12 to kolejny flagowy produkt marki Apple. Telefony apple cechują się niezwykłym zaawansowaniem technologicznie i rozwiązaniami, które z każdym nowym urządzeniem wykraczają poza nasze oczekiwania. Nie inaczej jest w przypadku nowego iPhone'a 12, który zachwyca ekranem, szybkością działania i nowoczesnym designem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Smartfon iPhone 12 (materiały partnera) Jak wygląda iPhone 12? Iphone 12 to następca poprzednich modeli hitów wśród smartfonów Apple. Zachwyca swoim nowoczesnym wyglądem, smukłością i designem, a parametry techniczną nie pozostawiają złudzeń- to smartfon na miarę XXI wieku. Występuje w dwóch rozmiarach, co pozwala na dostosowanie sprzętu do własnych potrzeb. Obudowana smartfona wykonana jest z lotniczego aluminium, co zapewnia niesamowitą trwałość i wytrzymałość, a warstwa Ceramid Shield jest zdecydowanie najlepszą znaną ochroną ekranu w smartfonach. Iphone 12 dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych, co pozwala na dobór takiego, który odpowiada naszym upodobaniom. Wszystkie modele są wodoodporne, są także odporne na kurz i inne zanieczyszczenia, co pozwala na bezpieczne korzystanie w każdych warunkach. Jakie iPhone 12 trafią do sklepów? Iphone 12 występuje w dwóch wersjach- standardowej i wersji iPhone 12 mini. Wersja standardowa posiada wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala, wersja mini- 5,4 cala. To najmniejszy dostępny smartfon 5G na rynku. Obie wersje są w 5 kolorach- czarnym, białym, czerwonym, zielonym i niebieskim. Dostępne są także różne pojemności: 64 GB, 128 GB oraz 256 GB. Warto zaznaczyć, że smartfon iPhone12 to pierwszy model smartfona z wbudowanym modemem 5G. Na uwagę zasługuje także zastosowanie technologii OLED, co daje niezwykle wyrazisty, ostry obraz o doskonałym kontraście. iPhone 12: procesor i RAM Modele iPhone 12 mają 4GB pamięci RAM. Może się wydawać, że to niewiele, podczas gdy na rynku dostępne są przecież o wiele tańsze smartfony z nawet 12GB pamięci RAM. Tym jednak, co decyduje o szybkiej i niesamowicie płynnej pracy urządzenia jest procesor A14, absolutnie bezkonkurencyjny i ultraszybki, a do tego ultracienki. Apple A14 Bionic stworzony w technologii 5 nm zapewni wydajność i szybkość działania porównywalną do MacBook'a Pro. Bez problemu obsłuży kilka czy nawet kilkanaście aplikacji jednocześnie, bez ryzyka zawieszenia się urządzenia. Korzystanie ze smartfona działającego tak szybko jest niezwykle intuicyjne i wygodne. To jedna z większych zalet iPhone'a 12, których mu zresztą nie brakuje. Jaki aparat będzie mial iPhone 12? Iphone 12 cechuje się posiadaniem dwóch aparatów 12 MP z dwoma obiektywami- szerokokątnym i ultraszerokokątnym. Obiektyw szerokokątny ma przysłonę f/1,6; obiektyw ultraszerokokątny posiada przysłonę f/2,4 i pole widzenia o szerokości aż 120°. Aparat posiada 2-krotny zoom optyczny i 5-krotny zoom cyfrowy. Dostępne są różne tryby fotografowania, spośród których warto wymienić tryb portretowt z niezwykle zaawansowanym efektem bokeh i możliwością kontroli głębi ostrości. Tworzenie portretów ułatwia aż sześć odrębnych efektów oświetleniowych- światło studyjne, naturalne, sceniczne i sceniczne-mono, konturowe oraz High Key- mono. Obiektyw szerokokątny umożliwia optyczną stabilizację obrazu, posiada także funkcję 100% Focus Pixels. iPhone 12 pozwala także na wykonywanie doskonałych zdjęć nocnych dzięki trybowi nocnemu. iPhone 12 wykona doskonałe zdjęcia w ruchu, a także zdjęcia w każdej scenerii, nawet w trudnym oświetleniu. Za pomocą wbudowanych funkcji z łatwością wyedytujesz zdjęcie czy film, wykorzystasz nakładki czy udostępnisz materiał. Jakość wykonanych zdjęć jest znacznie wyższa niż jakość zdjęć robionych nawet najlepszą lustrzanką. Jaka bateria w iPhone 12? Iphone 12 w wersji standardowej posiada baterię litowo-jonową, przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Producent nie podaje jednoznacznych parametrów baterii, zapewnia jednak do 15h odtwarzania wideo, do 10h odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo oraz do 50h odtwarzania dźwięku na jednym ładowaniu. Model iPhone 12 mini zapewnia 17h odtwarzania wiedo, 11 h odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo oraz nawet 65h odtwarzania dźwięku na jednym ładowaniu. Dostępne jest standardowe ładowani za pomocą zasilacza lub przewodu USB, a także ładowanie bezprzewodowe MagSafe mocą 15W oraz ładowanie bezprzewodowe Qi mocą do 7,5W. Dodatkową opcją jest możliwość szybkiego ładowania. Producent zapewnia, że w 30 minut za pomocą zasilacza o mocy 20W naładujemy do 50% baterii.To całkiem niezły wynik- w ciągu godziny jesteśmy w stanie naładować smartfon do pełna. iPhone 12: data premiery i cena Iphone 12 dostępny swoją premierę miał 23 października 2020 roku. Wcześniej, bo 13 października 2020 roku zadebiutował iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max. W dniu premiery, za model iPhone 12 mini z 64 GB pamięci trzeba było zapłacić 3599zł. Nieco droższy jest model iPhone 12 w obecnej cenie około 4200zł. Najdroższym modelem pozostaje iPhone 12 Pro Max z 512 GB pamięci w cenie 7199zł. Święta tuż, tuż, smartfone apple może więc być świetnym pomysłem na prezent. Wszystkie dostępne znajdziesz w ofercie: https://www.neonet.pl/smartfony/iphone.html. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze