Partnerem treści jest Huawei Smartfon i tablet pod choinkę? Zobacz gdzie kupić, żeby nie przepłacić Elektronika to jeden z najchętniej kupowanych pod choinkę sprzętów. Nic w tym dziwnego, promocje świąteczne na koniec roku zachęcają do zakupu. Bliska osoba ucieszy się z nowego tabletu lub smartfona, zwłaszcza jeżeli jej obecny sprzęt ma już swoje lata. Warto zadbać o to, by prezent był jak najlepszej jakości. Gwiazdkowe prezenty zdążysz kupić w sieci. Skorzystaj z szerokiej gamy produktów Huawei dostępnej w internetowym sklepie huawei.pl i darmowej dostawy kurierskiej. To gwarancja dobrej jakości podzespołów i nowoczesnych rozwiązań, które z pewnością przypadną do gustu każdemu fanowi nowinek technologicznych. Niedrogi i nowoczesny smartfon Dobrej jakości sprzęt nie musi kosztować mnóstwa pieniędzy. W przystępnym segmencie cenowym również znajdziemy mnóstwo urządzeń, które spełnią oczekiwania zarówno wymagających użytkowników, jak i tych, którzy potrzebują smartfona jedynie do dzwonienia i wysyłania wiadomości. Podstawa to wytrzymała bateria, którą możesz szybko naładować, duży i czytelny wyświetlacz oraz aparat, który pozwoli na zrobienie naprawdę dobrej jakości zdjęć. Huawei P smart 2021 to sprzęt, który łączy w sobie wszystkie te wymagania, a przy okazji jest dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 sprawia, że zarówno podczas obsługi urządzenia, jak i oglądania multimediów smartfon prezentuje się naprawdę świetnie. Równowaga między przekątną ekranu, a wielkością przestrzeni roboczej sprawia, że ze sprzętu korzysta się bardzo wygodnie Sprzęt z wysokiej półki Jeżeli natomiast szukasz solidnego sprzętu, który spełni wszystkie wymagania a jednocześnie będzie prezentować się nienagannie, postaw na sprzęt w wyższym segmencie. Huawei P40 Pro to smartfon z zakrzywionym ekranem i ultracienkimi ramkami bocznymi, którego wyświetlacz przypomina nieskazitelną taflę wody. Ekran wygląda więc wyjątkowo efektownie, a dzięki zaokrągleniom doskonale leży w dłoni. Kolejną cechą, która wyróżnia Huawei P40 Pro jest jakość zdjęć. Do dyspozycji oddano trzy obiektywy oraz aparat 3D do pomiaru głębi. Główny obiektyw 50 Mpix wyposażono w matrycę 1/1.28 cala, która doskonale zbiera światło i sprawia, że zdjęcia nocne mają bardzo niski poziom szumów, a fotografie robione w pełnym słońcu mają wyjątkowo dobrą jakość. Duży, przejrzysty ekran Osoby, które potrzebują czegoś więcej niż zwykły smartfon, również mają wiele możliwości, by kupić sprzęt w atrakcyjnych cenach. Huawei MatePad LTE to jeden ze sprzętów, które warto mieć na uwadze. Duży, 10,4 calowy wyświetlacz Full Viev z wąskimi ramkami o zaokrąglonych krawędziach dobrze leży w dłoni, a jednocześnie zapewnia jedną z największych przestrzeni roboczych w tych gabarytach. Na plus wyróżnia się również wytrzymała bateria o pojemności 7250 mAh, która wystarczy nawet na dwanaście godzin ciągłego oglądania filmów lub przeglądania sieci. Fani gier mobilnych również mogą być zadowoleni, szacuje się bowiem, że przy rozgrywce mobilnej urządzenie wytrzyma nawet siedem godzin bez konieczności podłączenia do ładowarki. Święta to doskonały czas na zakup elektroniki po to, by zrobić prezent sobie i bliskim. Inwestując w dobrej jakości sprzęt masz gwarancję najlepszych podzespołów i najnowocześniejszych rozwiązań.