WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne smartfon + 1 technologia 5g Ludwik Krakowiak wczoraj (22:24) Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Smartfon godny 2020 roku Smartfon idealny nie istnieje. Istnieją jednak doskonałe urządzenia z różnych półek cenowych, dostosowane do potrzeb i możliwości różnych użytkowników. Na co zwracać uwagę, wybierając model dla siebie? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jak wybrać smartfon (Adobe Stock) Jeżeli przymierzasz się do zakupu nowego smartfona, stoi przed tobą trudne zadanie, bo w sprzedaży dostępna jest ogromna liczba modeli i konfiguracji. W istocie ogranicza cię jedynie zasobność portfela. Podstawowa decyzja dotyczy wyboru systemu operacyjnego. Dziś liczą się tylko dwa rozwiązania: Apple iOS i Google Android. Pierwszy spotkasz wyłącznie w smartfonach Apple, drugi – w znakomitej większości pozostałych. Każde z nich ma własny ekosystem i sklep z aplikacjami mobilnymi. Większość smartfonów z Androidem jest sprzedawana z tzw. nakładkami na system operacyjny, czyli specjalnymi, autorskimi aplikacjami producentów smartfonów, zmieniającymi wygląd i funkcjonalności interfejsu użytkownika. Dostępne są też nieliczne modele z czystym systemem. Bez względu na to, który system wybierzesz, kupno smartfona u operatora jest na ogół mniej opłacalne niż bezpośredni zakup w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Koszt telefonu w ramach kontraktu z telekomem jest często wyższy niż cena zakupu samego sprzętu. Poza tym nie musisz wiązać się długotrwałą umową z operatorem. Przy zmianie smartfona zwróć uwagę, czy nie będzie konieczne dopasowanie formatu karty SIM. W nowszych urządzeniach obowiązują takie formaty jak mini-, mikro- i nano-SIM. Jeżeli niemożliwe jest samodzielne przycięcie karty do docelowego formatu, wymieni ją dla ciebie twój operator telefoniczny. Smartfony 2020 – najważniejsze trendy Nowoczesny smartfon, zgodnie z najnowszymi trendami w branży, musi dysponować dużym wyświetlaczem, oferować rozbudowane funkcje fotograficzne i dużo miejsca na dane, wreszcie – obsługiwać łączność 5G. W najnowszych – nie tylko najdroższych – urządzeniach stosowane są już ekrany o przekątnej wynoszącej nawet 6,7 cala. Rozsądną normą wydaje się jednak ekran nieco mniejszych rozmiarów, na przykład w zakresie 5,8-6,1”, który jest z pewnością łatwiejszy w obsłudze jedną ręką. Pamiętaj jednak, że ekran jest jednym z elementów najbardziej obciążających akumulator smartfona. Duży i jasny wyświetlacz szybciej wydrenuje ogniwo z energii. Zwróć zatem uwagę także na pojemność dostępnego akumulatora – w większych modelach powinna ona wynosić co najmniej 4000 mAh. To tym bardziej istotne, że konstrukcja wielu nowych smartfonów nie pozwala użytkownikowi samodzielnie wymienić zużytego akumulatora. Standardem są również moduły fotograficzne złożone z kilku obiektywów. Przykładowo, oprócz przedniej kamery służącej na ogół do wideopołączeń, na tylnej ściance smartfona spotykamy panel z trzema czy nawet czterema obiektywami – do robienia zdjęć w trybie standardowym, ultra szerokim, makro i portretowym. Wykonywane w ten sposób zdjęcia są niesamowicie szczegółowe, gdyż rozdzielczość aparatów jest już liczona w dziesiątkach milionów pikseli. 64 GB pamięci wewnętrznej na pliki i dane to przyzwoite minimum w modelach ze średniej półki cenowej (1500 – 2500 zł). W droższych urządzeniach, za 3 tys. zł i więcej, należy oczekiwać pamięci masowej o pojemności przynajmniej 128 GB, a najlepiej 256 GB. Do łask wróciły modele o konstrukcji składanej – z klapką, które na pierwszy rzut oka przypominają puderniczkę lub papierośnicę. Dotykowy ekran ukazuje się po rozłożeniu smartfona. Osobną kategorię stanowią smartfony o konstrukcji typu "fold". Mają one aż dwa wyświetlacze, jeden prostokątny "zewnętrzny". Po rozłożeniu konstrukcji ukazuje się drugi, o bardziej proporcjonalnych wymiarach. Te urządzenia to jednak propozycja dla najbardziej zasobnych użytkowników. Czy kupować smartfon z 5G Co prawda w Polsce sieci piątej generacji nie są jeszcze powszechnie dostępne, ale wszyscy operatorzy przeprowadzili już swoje wdrożenia. Z 5G można korzystać w wybranych lokalizacjach, głównie większych miastach. Czy to znaczy, że warto już teraz zaopatrzyć się w smartfon z obsługą 5G? Zanim kupisz sprzęt, sprawdź czy jesteś w zasięgu sieci danego operatora – tym bardziej, że obsług 5G to póki co domena najdroższych modeli smartfonów. Tańsze smartfony wciąż jeszcze nie obsługują 5G. Zasadniczo przed standardem 5G nie ma "ucieczki", technologia zapewni bowiem znacznie szybszy transfer danych niż obecne LTE. Wybór telefonu z 5G jest więc rozwiązaniem bardziej przyszłościowym. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze