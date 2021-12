Smartfon dla dziecka na Boże Narodzenie. Jaki telefon wybrać?

Jeżeli kupujecie telefon dla dziecka w wieku na przykład wczesnoszkolnym, to oczywiście możecie nie chcieć obciążać jego uwagi różnymi funkcjami oraz grami. Wtedy dobrze postawić na coś naprawdę prostego, co posłuży tylko do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości. Pierwszą propozycją będzie Nokia 230. To marka, od której wielu zaczynało przygodę z telefonami komórkowymi. Telefon ma prosty aparat fotograficzny, kolorowy wyświetlacz, a deklarowany czas rozmów to 23 godziny. Druga propozycja to MyPhone Halo 2, który ma duże i czytelne klawisze oraz przycisk SOS. Prosty telefon nie musi być nudny, czego dowodzi Hammer Bow+. Jest pancerny, ma futurystyczny wygląd i do tego posiada klapkę. Do tego ma aparat fotograficzny i przycisk SOS