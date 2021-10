Smart studiowanie z Orange Flex

A jak wszyscy wiemy, nie ma pakietu GB, który się nie przyda… tym bardziej w trakcie studiów. Studiowanie z jednej strony niewiele się zmieniło, a z drugiej przeszło cyfrową rewolucję. Dla analogowych boomerów kluczem do bramy wiedzy była karta biblioteczna. Dziś ten klucz masz w smartfonie z netem. Artykuły, wykłady, książki, filmy i wszystkie inne źródła potrzebne do ogarniania studiów są w sieci. Brak transferu? Brak dostępu do tego wszystkiego? Nie ma takiej opcji. I dla użytkowników usługi Orange Flex rzeczywiście nie ma. Bez różnicy, z jakiego planu komórkowego korzystają, we Flex studenci mogą odebrać swoje 250 GB na 6 miesięcy zupełnie za darmo. Klikasz w zakładkę "Odkryj" w apce, uzupełniasz krótki formularz i aktywujesz dodatkowy pakiet danych w Klubie Flex.