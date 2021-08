Słynne indiańskie miasto starsze niż oczekiwano

Historycy mając do wyboru wnioski płynące z obiektywnego datowania i źródeł pisanych (zwłaszcza tych niezbyt bogatych), raczej przychylają się ku tym pierwszym. Oznacza to, że dotychczasowa wiedza na temat XV-wiecznej Ameryki Południowej musi zostać nieco skorygowana. Wiele wskazuje na to, że rządy Pachacutiego, jak i dzieje jednego z "nowych siedmiu cudów świata", zaczęły się o dwie dekady wcześniej niż zakładano.