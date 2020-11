WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 słuchawki bezprzewodowesłuchawki sportowe Patryk Wieczorek 1 godzinę temu Słuchawki nie tylko dla sportowców. Wygodne modele w dobrej cenie Każdy sport wymaga całkowitej swobody – nie tylko w kwestii ubioru. Jeśli podczas ćwiczeń lubisz słuchać ulubionej muzyki, klasyczne słuchawki przewodowe nie będą w stanie jej zapewnić. Warto wypróbować modele, które nie będą przeszkadzać w ćwiczeniach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Sportowcy wymagają odpowiedniej swobody podczas ćwiczeń (Adobe Stock) Największym problemem tradycyjnych słuchawek na kablu jest kiepska wygoda użytkowania podczas ruchu. Niezależnie czy chodzi o intensywne ćwiczenia czy zwykłe codzienne sytuacje, kabel zaczepia się o wystające elementy lub ściąga pod ubraniem, słuchawki wypadają z uszu lub odłączają się od telefonu. Zakup modeli na dłuższym kablu nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, dlatego warto zastanowić się nad słuchawkami przeznaczonymi dla sportowców. Zaskoczy cię cena Jeszcze do niedawna większość sportowców pozostawała przy klasycznych słuchawkach przewodowych ze względu na cenę. Obecnie koszt dobrej jakości słuchawek bezprzewodowych nie jest o wiele większy niż w przypadku klasycznych modeli. Łączność Bluetooth zapewnia jakość dźwięku porównywalną do klasycznych słuchawek na kablu, a jednocześnie nie pobiera zbyt dużo baterii. Są dyskretne i niepozorne, to doskonały wybór jeśli szukasz słuchawek o uniwersalnym zastosowaniu. Pałąk zamiast kabla Jeżeli obawiasz się, że podczas uprawiania sportu słuchawki wysuną się z uszu, możesz postawić na praktyczne modele na pałąku. Stanowią one połączenie zalet obu modeli. Z jednej strony nie ograniczają ruchu, z drugiej nie musisz się obawiać, że zgubisz je podczas treningu. W razie potrzeby możesz je zdjąć i powiesić na szyi, w przypadku słuchawek bezprzewodowych byłoby to niemożliwe. Adobe Stock Warto zainwestować w praktyczne słuchawki bezprzewodowe (Adobe Stock) Nowoczesne rozwiązania Sportowcy muszą doskonale orientować się w tym, co dzieje się wokoło, a zakładanie słuchawek, które całkowicie tłumią dźwięki z otoczenia nie wchodzi w grę. Dlatego z myślą o nich przygotowano słuchawki z systemem przewodnictwa kostnego. W przeciwieństwie do zwykłych słuchawek osadza się je na kościach policzkowych, a zamontowane w nich przetworniki przenoszą delikatne wibracje, które docierają bezpośrednio do ucha wewnętrznego omijając bębenek. Dzięki temu możesz słuchać muzyki nie zasłaniając kanału słuchowego i w razie potrzeby reagować na sygnały pochodzące z otoczenia. Używaj nawet podczas pływania Są jednak sytuacje, w których korzystanie z normalnego smartfona i słuchawek byłoby niemożliwe, na przykład podczas pływania. Dopasowane słuchawki douszne ze skrzydełkami, które zapobiegają wysunięciu się z ucha nawet pod wodą oraz wodoszczelny odtwarzacz możesz przyczepić do paska gogli i odprężyć się w towarzystwie ulubionej muzyki nawet w wodzie. Pamiętaj, by przed pierwszym użyciem dobrze dopasować rozmiar ochronnych gumek i skrzydełek tak, by woda nie przedostała się do kanału słuchowego. Jeśli tak się stanie, wystarczy wyciągnąć słuchawkę i delikatnie dmuchnąć, aż woda wypłynie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze