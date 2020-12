WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

smartfon + 2 głośnikakcesoria do smartfonów Patryk Wieczorek 7 godzin temu Materiał partnera: Huawei Słuchaj muzyki dzięki okularom. Zaskakujący prezent o ciekawym zastosowaniu Wybór prezentu dla fana muzyki nie należy do najprostszych, szczególnie jeśli nie orientujesz się w technologicznych niuansach. Możliwości jest wiele, zarówno tych droższych, jak i bardziej przystępnych cenowo. Upominek taki jak słuchawki bezprzewodowe, głośniki lub okulary do słuchania muzyki z pewnością ucieszą każdego melomana, nie tylko fana nowych technologii. W te święta postaw na dobre brzmienie Niektóre z urządzeń do odtwarzania muzyki mogą zaskakiwać nietypowym designem lub wyjątkową jakością dźwięku. Zapaleni melomani i fani mocnych brzmień mają teraz nie lada okazję do zakupu nowego sprzętu, ponieważ w sieci znajdziemy wyjątkowo atrakcyjne ceny na urządzenia audio. W oficjalnym sklepie internetowym Huawei.pl możesz liczyć na szeroką ofertę produktów i darmową dostawę. Kompaktowy głośnik do domu Przy wyborze nagłośnienia do domu warto zwrócić uwagę nie tylko na wieżę, ale również praktyczne i kompaktowe głośniki przenośne. Niech nie zwiedzie cię niepozorny wygląd, urządzenia tego typu skrywają solidne komponenty, których nie powstydziłyby się pozornie mocniejsze urządzenia audio. Możliwość bezprzewodowego połączenia głośnika ze smartfonem umożliwi ci wygodne słuchanie muzyki i zdalną obsługę sprzętu. Sprzęt, który powstał we współpracy z uznaną firmą Devialet zapewnia doskonałą jakość dźwięku w kompaktowej obudowie. Huawei Sound X to ergonomiczny głośnik przenośny, który łączy w sobie dobrą jakość i głośność z wygodną obsługą. U góry znajdziesz panel z dotykowymi przyciskami, ale równie dobrze możesz obsługiwać go z poziomu smartfona – wystarczy że przytkniesz go do urządzenia lub połączysz poprzez sieć Bluetooth. Sprzęt wyposażono w sześć głośników nadających dźwiękowi wrażenie przestrzenności. Dwa niskotonowe głośniki po lewej i prawej stronie odpowiadają za głębokie basy i sprawdzają się w tym zadaniu znakomicie. Ich umiejscowienie po przeciwnych stronach urządzenia sprawia, że dźwięki przez nie emitowane nie przenikają się. Dobre brzmienie z okularów Klasyczne słuchawki to nie jedyna opcja dla melomanów, istnieją bardziej dyskretne, a przy tym stylowe rozwiązania. Huawei X Gentle Monster Eyewear II mogą wyglądać jak klasyczne okulary przeciwsłoneczne, a w rzeczywistości skrywają nowoczesne technologie pozwalające na komfortowe słuchanie muzyki czy prowadzenie rozmów. Wyposażono je w półotwarte głośniki, które dodatkowo emitują na zewnątrz odwrócone fale. Dzięki temu muzyka trafia wprost do twoich uszu, ale jej dźwięki nie przedostają się do otoczenia. Umożliwi ci to zarówno słuchanie muzyki, jak i prowadzenie rozmów bez ryzyka, że ktoś usłyszy dyskusję. Zauszniki okularów wyposażone są w małe panele dotykowe, które umożliwiają obsługiwanie urządzenia poprzez przesunięcie palcem po ich powierzchni. Możesz łatwo parować urządzenia, przesuwać utwory, dostosowywać poziom głośności i wstrzymać odtwarzanie praktycznie nie wyciągając smartfona z kieszeni. Dodatkowo zdejmując okulary automatycznie wstrzymamy odsłuchiwanie muzyki, a wkładając je z powrotem wznowimy utwór. Odetnij się od hałasu Osoby, które preferują odtwarzanie muzyki na słuchawkach i zależy im na doskonałej redukcji szumów, powinny zainteresować się wygodnymi słuchawkami nausznymi, które zapewnią pełen komfort i pozwolą odciąć się od wszystkich irytujących hałasów. Czułe mikrofony skanują otoczenie sto razy na sekundę i wykrywają nawet najdelikatniejsze szumy z otoczenia i skutecznie je wytłumią. Dodatkowa funkcja uwydatnienia głosu sprawia, że słuchawki ignorują hałas podkreślając ludzką mowę, dzięki czemu nie musisz ich zdejmować, by słyszeć rozmowy dookoła ciebie. Huawei zegarek Źródło: Huawei Z dobrą redukcją szumów wiąże się również doskonała jakość dźwięku. Podzespoły działające w szerokim zakresie od 4 Hz do 48 kHz pozwolą ci słuchać ulubionej muzyki w pełnej gamie dźwiękowej i odpowiedniej głębi. Jednocześnie słuchawki pozwalają na szybkie, stabilne i bezprzewodowe przesyłanie dźwięku gwarantującego najwyższą jakość. Bardziej dyskretna opcja Duże słuchawki nauszne sprawdzą się przede wszystkim w domu czy biurze, a jeśli potrzebujesz sprzętu, który założysz wychodząc do pracy, na zakupy czy zwykły spacer, wybierz drobne słuchawki bezprzewodowe. Modele takie jak Huawei FreeBuds Pro również są w stanie zapewnić dobrą redukcję szumów, nawet do 40 dB. Podobnie jak okulary Huawei X Gentle Monster Eyewear II,słuchawki FreeBuds Pro również wyposażone są w czujniki pozwalające na sterowanie prostymi gestami. Jeśli szukasz sprzętu w bardziej przystępnej cenie, zainteresuje cię model Huawei FreeBuds 3i, które kuszą przede wszystkim długim czasem pracy na baterii, aż do 14,5 godziny. To doskonałe słuchawki zarówno do słuchania muzyki, jak i prowadzenia rozmów. Współpracujące ze sobą mikrofony mają za zadanie nie tylko wychwytywać twoją mowę, ale również usuwać dźwięki otoczenia tak, by głos był czysty niezależnie od okoliczności. Nowoczesne urządzenia audio to gwarancja nienagannej pracy w każdych warunkach. W sieci znajdziesz mnóstwo produktów z różnych półek cenowych, a każdy z nich ma coś interesującego do zaoferowania. Warto przejrzeć atrakcyjne oferty w sieci i kupować taniej. Materiał partnera: Huawei