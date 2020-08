SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [9.08.2020 r.]

Użytkownicy Windows 10 powinni się zainteresować nowymi sterownikami Wi-Fi i Bluetooth wydanymi przez Intela. Rozwiązują one szereg błędów, w tym krytyczne usterki skutkujące wyświetleniem tak zwanego niebieskiego ekranu śmierci. Po instalacji korzystanie z komputera powinno być pozbawione częstych błędów.

Badacze bezpieczeństwa ostrzegają przed lukami, które udało się wykryć w modułach Wi-Fi popularnych producentów. Usterki zostały już załatane przez twórców sprzętu, ale to od użytkownika zależy, czy i kiedy pobierze aktualizacje bezpieczeństwa. Warto to zrobić, by uniknąć ataków hakerów. Usterka pozwala im podsłuchiwać komunikację między urządzeniem a routerem Wi-Fi.