SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [8.08.2020 r.]

Znana usługa do sprawdzania wycieków danych logowania, Have I Been Pwned, niedługo może jeszcze bardziej zyskać na popularności. Jej twórca podjął decyzję o "otwarciu" jej kodu, aby zwiększyć wykorzystanie narzędzia przez innych. Jak sam mówi, "filozofią Have I Been Pwned zawsze było wspieranie społeczności, a teraz to społeczność może pomóc Have I Been Pwned".