SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [6.07.2020 r.]

Koło rowerowe może się zmieścić do plecaka, a to wszystko dzięki patentowi, który pozwala złożyć obręcz wraz z oponą do rozmiarów bryły przypominającej arbuza. Ma to ułatwić przenoszenie i hipotetycznie transport. Co ciekawe, pomysł nie jest nowy, ale dopiero teraz robi się o nim głośniej. Twórcy pokazują, jak wiele zastosować w przyszłości może mieć takie rozwiązanie.