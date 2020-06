SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [5.06.2020 r.]

Powoli wracamy do biur, ale czy nasza praca będzie wyglądać, jak dawniej? Burza wokół CD Projekt Red. Kolejny kontrowersyjny łańcuszek krąży po sieci. O co chodzi z tapetą, która zabija smartfony? Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

