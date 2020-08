SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [5.08.2020 r.]

Nie ma dowodów na to, że nastąpi spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 - mówi jeden z ekspertów od koronawirusa, który porównał ciągły przyrost zachorowań na COVID-19 do rozprzestrzeniającego się pożaru lasu. Wygląda na to, że wszystkie scenariusze dot. drugiej fali okazały się błędne.