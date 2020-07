SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [31.07.2020]

W walce przeciwko rasizmowi

Google stanął na straży równości ras i wprowadza kolejną nowość do wyszukiwarki i Map . Czarnoskórzy właściciele mogą już korzystać z nowej ikony, aby zaznaczyć, że to właśnie oni są odpowiedzialni za dany biznes.To kolejny krok po wprowadzeniu oznaczeń "Women-Led" czy "LGBTQ-friendly".

Jednak nie tylko giganci ze sceny technologicznej włączają się do walki o rasowe równouprawnienie. " Afroamerykańskie księżniczki " to projekt fotograficzny, który pokazuje małe dziewczynki w rolach, inspirowanych bajkami Disneya. Taka alternatywna wersja dobrze znanych nam postaci wygląda naprawdę ciekawie.

Rosyjscy hakerzy prowadzą antynatowską kampanię

Praca zdalna trafi na stałe do kodeksu pracy?

Ekologiczny koniec świata?

Mimo niewątpliwego zagrożenia ze strony COVID-19, to naukowcy wskazują na niebezpieczeństwo o wiele większe niż koronawirus. Zwrócili uwagę na to, że zła jakość powietrza znacząco skraca długość życia mieszkańców naszej planety. Nowe dane wskazują, że zjawisko to stanowi potężny problem głównie w Indiach czy Bangladeszu, gdzie zdaniem ekspertów, skraca średnią długość życia mieszkańców o nawet 10 lat. Jednak podkreślają, że każdy z nas może być zagrożony.