SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [31.08.2020 r.]

Świetne wieści dla wszystkich osób, które myślą o wykupieniu abonamentu Netfliksa, ale wciąż się na to nie zdecydowały. Decyzję może pomóc podjąć nowa forma reklamy, czyli darmowy dostęp do kilku filmów i pierwszych odcinków seriali i programów . Wystarczy odwiedzić właściwą stronę z poziomu komputera i bez zakładania konta można zacząć oglądać filmy.

Oszuści po raz kolejny w tym miesiącu zdecydowali się wykorzystać wizerunek InPostu, aby zyskać na łatwowierności i niewiedzy osób oczekujących na paczki. Pod pretekstem wygenerowania kodu odbioru, atakujący nakłaniają ofiary do pobrania rzekomej aplikacji InPostu na smartfon . W rzeczywistości jest to jednak szkodliwe oprogramowanie o bardzo dużych możliwościach. W konsekwencji można nawet stracić pieniądze z konta bankowego.

Do samochodów Tesli trafia aktualizacja, która – podobnie jak w przypadku smartfonów – dodaje nowe możliwości do oprogramowania. W tym przypadku chodzi między innymi o opcję rozpoznawania znaków. Wszystko wskazuje na to, że można z niej korzystać także w Polsce.