SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [30.12.2019]

Wpadka PKP, sylwester z dronami, kolejne sukcesy Wiedźmina i nowy podatek we Włoszech - podsumowujemy przedostatni dzień roku w świecie nowych technologii.



Komunikat o braku aktywacji Windowsa pojawił się na jednym z łódzkich dworców . Wprawdzie nie była to wpadka, przez którą spóźniły się pociągi, a pasażerowie nie dojechali na czas, ale i tak w mediach społecznościowych niektórzy mieli ubaw. PKP może się pocieszać, że nie oni pierwsi mieli tego typu problem.

Łódź: drony zamiast fajerwerków

Włosi wprowadzają nowy podatek cyfrowy

Kolejny dowód na to, że 2019 nie był tak zły, jak nam się wydaje i decyzje, które zapadły w jeszcze trwającym roku będą mieć olbrzymi wpływ na kolejne lata. Przykład dali Włosi, podejmując decyzję, że od 2020 roku pobierany będzie podatek cyfrowy. Dotyczy on korporacji internetowych, których przychody globalne osiągną 831 mln dol. oraz ponad 6 mln dol. na rynku włoskim. Nie da się ukryć, że uderzy głównie w gigantów, takich jak Facebook, Amazon, Apple czy Google.

Kolejny sukces Wiedźmina. To najpopularniejszy serial Netflixa w Polsce

Wyszukiwarka Google z nową funkcją

Wydawać by się mogło, że wyszukiwarka Google nie może się dalej rozwijać - bo ma wszystko, czego potrzeba - a tymczasem stale dochodzą nowe opcje. Co dostaniemy niebawem? Gigant zapowiedział, że filmy i seriale będzie można dodać do Listy obserwowanych. Dzięki temu wszystkie interesujące nas tytuły będziemy mieć pod ręką i nie przegapimy ich premiery.