SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [3.01.2020 r.]

NASA chce wysłać Japończyków na Księżyc, Amerykanie planują rozwinąć swoją flotę bojową, YouTube testuje nowość w interfejsie, a operator Plus zapowiada uruchomienie 5G w 7 polskich miastach. Poznaliśmy także Słowo Roku 2019. Oto, co działo się dziś w świecie nauki i technologii.

Jim Bridenstine zaproponował wysłanie na Księżyc japońskich astronautów. Nie jest to jednak oficjalne stanowisko Agencji Kosmicznej, a sekretna oferta, którą szef NASA miał złożyć podczas spotkania z japońskimi liderami przemysłu kosmicznego. Japońska gazeta "The Mainichi" dotarła do niezależnych źródeł, które potwierdziły, że taka propozycja miała miejsce. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

USA. "Mówiące" bezzałogowe okręty w planach Marynarki Wojennej

Wygląda na to, że marzenia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Amerykanie planują przekształcić część swoich okrętów floty bojowej w bezzałogowe "mówiące" statki. Okręty będą musiały wchodzić w interakcję ze statkami cywilnymi. Celem Marynarki Wojennej USA są statki nazywane "robotami-wojownikami", które nie tylko rozumieją sygnały od żeglarzy, ale również same będą w stanie porozumiewać się z ludźmi znajdującymi się na pobliskich okrętach, co umożliwi im bezpieczną przeprawę.

YouTube testuje nowość w interfejsie

YouTube szykuje kolejne zmiany. Twórcy testują nowy interfejs mobilnej aplikacji, który u niektórych użytkowników jest już dostępny i pozwala dotrzeć do informacji o kanale wybranej osoby bez opuszczania sekcji komentarzy. Nowość została zauważona w aplikacji YouTube 14.50.53. O szczegółach zmian przeczytacie w tym artykule.

Plus zapowiada uruchomienie 5G

Operator Plus zapowiada uruchomienie 5G w siedmiu polskich miastach. Przygotowania do uruchomienia sieci nowej generacji rozpoczęły się już w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie oraz Wrocławiu. Start ma nastąpić jeszcze w I kwartale 2020 i obejmować ok. 100 stacji bazowych zbudowanych we współpracy z Nokią oraz Ericssonem. Operator deklaruje, że dzięki wykorzystaniu technologii TDD, MIMO 4×4 oraz QAM256, jego sieć 5G, działająca na częstotliwości 2600 MHz, pozwoli na przekroczenie prędkości 500 Mb/s.

Znamy Słowo Roku 2019