SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [30.07.2020]

To było historyczne wydarzenie. 30 lipca 2020 roku rozpoczęła się misja Mars 2020, w ramach której NASA wysłała na Czerwoną Planetę łazik Perseverance. Do jego zadań należeć będzie m.in. poszukiwanie życia na Marsie. Łazik Został wyposażony w kilkanaście nowoczesnych aparatów i kamer, które pozwolą na rejestrowanie wszystkiego w wysokiej rozdzielczości i najlepszej jak do tej pory jakości. Posiada również laser o dużej mocy, który pomoże w analizie chemicznej Marsa. Na jego pokładzie znajduje się także helikopter, który podejmie się pierwszej próby lotu na innej planecie. Perseverance ma wylądować w kraterze Jezero na Marsie 18 lutego 2021 roku.