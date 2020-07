SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [30.06.2020 r.]

Nowy wariant świńskiej grypy ma potencjał pandemiczny . W Chinach zaraził on już 10 proc. pracowników przemysłu hodowlanego, ale na tę chwilę nie wiadomo, czy może być przenoszony bezpośrednio między ludźmi. Wariant ten wywodzi się ze szczepu H1N1.

Falcon 9 nad Polską

Rakieta SpaceX Falcon 9 z satelitą GPS na pokładzie wystartowała tuż przed 22:00 czasu polskiego. Była to nieczęsta okazja, by wyraźnie zobaczyć ją na własne oczy z naszego kraju, a to z uwagi na inne nachylenie niż podczas misji z satelitami Starlink, które mieliśmy okazje obserwować dotychczas.