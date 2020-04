SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [30.04.2020]

Mamy potwierdzenie - nowy Assasin's Creed: Valhalla - świat wikingów

Assasin's Creed to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier na świecie, ciesząca się milionami fanów. Od 13 lat kolejne rozdziały tworzy studio Ubisoft. Produkcje z tej serii to przygodowe gry akcji, w których wcielamy się w rolę "asasyna" czyli zabójcę. Powstało już 11 gier z głównej serii, oraz 13 pobocznych edycji. Teraz czas na Assasin's Creed: Valhalla .

Tym razem studio Ubisoft w swojej czołowej produkcji zabierze nas do świata z czasów ery wikingów. To kolejne, po Starożytnej Grecji (Odyssey) i Starożytnym Egipcie (Origins) nawiązanie do innych czasów, niż dotychczas przyzwyczaiła nas seria Assasin's Creed./