SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [30.03.2020]

Naukowcy z Oxford University rekrutują ochotników do przetestowania szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Specjaliści poszukują dorosłych, zdrowych osób w wieku od 18 do 55 lat, które dobrowolnie zgodzą się na udział w badaniu. Eksperyment zostanie przeprowadzony na grupie 500 osób. Szczepionka znajduje się obecnie w fazie testów na zwierzętach. Są one przeprowadzane w laboratorium Public Health England (PHE) w Porton Down, niedaleko Salisbury. Testy prowadzi Jenner Institute i Oxford Vaccine Group. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.