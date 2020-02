SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [29.01.2020]

Epidemia koronawirusa wciąż szaleje na świecie i coraz więcej dowiadujemy się na jej temat. Sporo kwestii, które wydają się być niezwiązane, też finalnie kręci się wokół choroby. Poza tym są pewne wieści z tematyki bardziej komputerowej.

Gmail, Hangouts i Dysk w jednej aplikacji? Google pracuje nad nowym komunikatorem

"Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć, Jeden, by..." Nie, odstawmy na bok Władcę Pieścieni, ale porównanie częsciowo trafne. Google podobno pracuje nad jedną aplikacją, która połączy dostęp do Gmaila, Hangouts i Google Drive.