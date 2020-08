SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [28.08.2020]

Wyciek haseł z serwisu Benchmark.pl

Unia Europejska zmienia zasady etykiet energetycznych produktów RTV i AGD

Obecnie najbardziej energooszczędne urządzenia mają oznaczenie A+++, A++ i A+. Według nowych przepisów, dzisiejsze A+++ zajmie miejsce C, natomiast kolejne to jedynie G i F. Jak widać, będą to spore zmiany. Skala siedmiostopniowa zostanie zachowana, ale już bez plusów, a jedynie oznaczona literami od A do G. Na nowych etykietach pojawi się też więcej informacji ważnych dla konsumenta. Będą to szczegółowe dane, takie jak skala emitowanego hałasu, ilość zużywanej wody itp.