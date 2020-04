SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [27.04.2020]

Od kilku godzin klienci UPC zgłaszają problemy z dostępem do internetu. Około godziny 20:20 sytuacja znacznie się pogorszyła, a UPC planuje naprawę usterki do godziny 23:00-23:30. NASA zapowiedziała zamianę logo misji kosmicznych. Piractwo znacznie wzrosło przez pandemię. To, i wiele innych w dzisiejszym przeglądzie newsów technologicznych.

(Downdetector)