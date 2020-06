SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [26.06.2020]

Kosiniak-Kamysz kwestionuje bezpieczeństwo 5G

Jeden z kandydatów na prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz kwestionuje umowę Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w sprawie 5G . Kosiniak-Kamysz domaga się dostępu do wiarygodnych badań na temat wpływu tych fal na ludzki organizm. Polemizuje z nim Mateusz Czerniak , który wskazuje mu, gdzie je znaleźć.

Microsoft pewny swego. Uważa, że jego Xbox Series X jest potężniejszy niż PlayStation 5

Szef marki Xbox, Phil Spencer, komentował ostatnio różnice mocy między konsolami PlayStation 5 a Xbox Series X. Jest to dalsza część przepychanki, swoistego wyścigu zbrojeń między firmami Microsoft i Sony. Obydwie konsole nowej generacji ukażą się jeszcze w tym roku.

Facebookowi grozi odejście reklamodawców

Firma Unilever (właściciel marek Dove, Axe, Hellmann's, Knorr i wielu innych) postanowiła wycofać się z reklamowania swoich produktów na Facebooku. To poważny cios, a firmie grozi poważny odpływ reklamodawców. Ponad 90 firm rozważa zawieszenie reklam. Krytykują one podejście Facebooka do ograniczania mowy nienawiści, która rozpanoszyła się na platformie.