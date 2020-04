SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [26.04.2020 r.]

WhatsApp może zacząć wyświetlać reklamy

Złe wieści dla użytkowników komunikatora WhatsApp. Program zacznie wyświetlać reklamy i to najpewniej jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że od razu będą to reklamy odpowiednio dopasowane do danego użytkownika, bowiem do personalizacji zostaną wykorzystane dane z Facebooka.