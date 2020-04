SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [25.04.2020 r.]

Cyberprzestępcy wykorzystają każdą okazję, aby wejść w posiadanie prywatnych danych swoich ofiar, a w efekcie zdobyć dostęp do ich kont bankowych. Nie inaczej jest w przypadku oszustwa "na tarczę antykryzysową", w ramach którego rozsyłane są SMS-y sugerujące możliwość otrzymania 10 lub 5 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy. To fałszywe wiadomości, a kliknięcie w link może doprowadzić do utraty całych oszczędności.