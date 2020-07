SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [23.07.2020]

Nowe logo sił kosmicznych USA

Nowy sposób leczenia koronawirusa. Może pomóc najciężej chorym

Kometa NEOWISE najbliżej Ziemi. To ostatnie dni, by ją zobaczyć

Kometa NEOWISE to jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk, jakie możemy obserwować na niebie. Już w nocy z 23 na 24 lipca znajdzie się najbliżej Ziemi i będzie to jedna z ostatnich szans, by zobaczyć ją na własne oczy. Następna taka okazja dopiero za 6800 lat.

Pierwsze zdjęcie nowego układu planetarnego ujawnione. Co o nim wiemy?

Astronomowie z Europejskiego Obserwatorium Południowego wykorzystali Bardzo Duży Teleskop (Very Large Telescope) do ujęcia 2 planet, które orbitują wokół gwiazdy podobnej do naszego Słońca. To pierwsze takie zdjęcie w historii całej astronomii.