SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [22.07.2020 r.]

Pornhub pomaga małym firmom, Google testuje nowy mechanizm ochrony przed phishingiem, ostatni Jumbo Jet we flocie linii Qantas kończy służbę, a Orange dołącza do operatorów blokujących telefony za zaleganie ze spłatą rat lub abonamentu. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i techniki.

(GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett)