SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [22.06.2020]

Oszustwo "na Getin Bank" - fałszywa reklama na szczycie wyników wyszukiwania Google

Oszuści stworzyli witrynę przypominającą oficjalną stronę logowania do Getin Bank. Niestety, w jakiś sposób wykiwali algorytm Google'a, który uznał, że mogą wykupić reklamę na frazę składającą się z nazwy banku. W ten sposób, fałszywa strona wyświetla się jako pierwsza. Ma co prawda oznaczenie "Reklama", ale w pośpiechu można go nie zauważyć. Jeśli wpiszecie na fałszywej witrynie swoje dane logowania, należy natychmiast je zmienić i poinformować bank.