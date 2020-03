SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [21.03.2020]

W Hiszpanii lekarze będą wybierać, kogo ratować

Naukowcy potwierdzają - koronawirus mutuje jak SARS

Naukowcom udało się ustalić, jak szybko mutuje koronawirus z Wuhan i porównać go do tempa ewolucji wirusa grypy. Analizy potwierdzają, że stworzenie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 jest możliwe.

Wbrew pierwszym przypuszczeniom badaczy, nie mamy do czynienia z dwoma różnymi szczepami koronawirusa z Wuhan. Najnowsze badania potwierdzają, że wirus mutuje, jednak dzieje się to w takim samym tempie, co w przypadku innych koronawirusów - SARS i MERS. A to oznacza, że zmiany zachodzą ok. 2-krotnie wolniej niż w przypadku wirusa grypy.