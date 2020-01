SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [2.01.2020 r.]

Gwiezdne Wojny w Mapach Google, asteroida zbliżająca się do Ziemi, niemal gotowa nowa wersja Windows 10, awaria drukarek fiskalnych Delio, nowy smukły laptop Della i szkodliwy dodatek do Google Chorme. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

Jeśli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, powinieneś zwrócić uwagę na ostatnią nowość w Mapach Google. W momencie przełączania widoku z jednej planety na inną (w Mapach można bowiem oglądać nie tylko Ziemię), na ekranie pojawia się animacja typowa dla pojazdów kosmicznych podróżujących z prędkością nadświetlną. To efekt typowy dla całej serii Gwiezdnych Wojen.

Weekend z asteroidą

W kierunku Ziemi leci asteroida, którą będzie można zaobserwować na niebie w weekend. Według naukowców jest to obiekt wystarczająco duży, aby na niebie dało się zobaczyć jego eksplozję. Zbliżająca się asteroida to YB4 2019 i mająca około 30 metrów średnicy. Porusza się z prędkością ponad 22 tys. km/h.

Windows 10 20H1 za pasem

Użytkownicy Windows 10 czekający na kolejną dużą aktualizację systemu mogą już teraz sprawdzić, jakie przygotowano zmiany. Najnowsza wersja udostępniona testerom (którą może pobrać każdy, kto zarejestruje się do programu testów) nieoficjalnie została określona mianem ostatecznej. W praktyce oznacza to, że już teraz można samodzielnie sprawdzić, jakie nowości trafią do systemu za kilka miesięcy.

Awaria w wielu sklepach

Nowy Rok okazał się kłopotem dla wielu sprzedawców korzystających z kas fiskalnych Delio. W wyniku "błędu zegara" urządzenia nie są teraz zdolne do poprawnego drukowania paragonów bez uprzedniej interwencji serwisanta. Naprawy nie da się niestety wykonać zdalnie, co oznacza dłuższy czas oczekiwania i problemy nie tylko dla klientów, ale także dla sprzedawców.

Nowy ultrabook Della

Firma Dell pokazała światu nowy model ultrabooka, który z łatwością można nazwać jednym z najładniejszych komputerów tego typu. Będzie wyposażony w 10. generacji procesory Intela, a zależnie od wersji, ekran może mieć nawet rozdzielczość 4K. Komputer ma trafić na rynek za niecały tydzień, a najuboższa konfiguracja została wyceniona na niespełna tysiąc dolarów, czyli ponad 3700 złotych bez podatków.

