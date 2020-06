SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [20.06.2020 r.]

20 czerwca część osób mogła się mieć problemy z dostępem do swoich banków i obsługą bankomatów. Wiele banków zaplanowało na ten weekend prace serwisowe , które w niektórych przypadkach zakończyły się jeszcze w nocy, a w innych – przed południem. W części banków prace serwisowe będą trwały także w niedzielę.

"Bitwa o wozy 2020"

MSWiA nakłania do uczestnictwa w wyborach prezydenckich. Zachętą mogą być nagrody, które przewidziano dla jednej gminy z każdego województwa. Ta z największą frekwencją otrzyma nowy wóz strażacki . Wartość takiego pojazdu to niespełna 800 tysięcy złotych.

Zaskakujące statystyki związane z COVID-19

Rozmowy ze zwierzętami już w 2040 roku

Eksperci z Japonii zakładają, że do 2040 będą możliwe rozmowy ze zwierzętami domowymi. To tylko jedna z najnowszych prognoz związanych z rozwojem nauki i technologii przez najbliższe 20 lat. Naukowcy zakładają, że do tego czasu możliwe też będzie zdalne przekazywanie informacji o smaku.