SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [20.05.2020]

Świetne wiadomości z Chin . W Wuhan całkowicie zakazano hodowli dzikich zwierząt na ubój oraz ich konsumpcji. To może być początek wielkich zmian kulturowych w Chinach, ponieważ w tym roku już kilka miast zakazało jedzenia między innymi zwierząt domowych. Teraz 11-milionowe Wuhan ma stać się "sanktuarium dzikiej przyrody".

Wyciek danych z EasyJet - linie lotnicze podają fatalne statystyki

Z serwerów linii lotniczych EasyJet wykradziono ponad 9 milionów adresów e-mail, danych podróży i ponad 2200 szczegółowych informacji o kartach kredytowych. Jak określono to w serwisie BBC, mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym atakiem. Dane zostaną prawdopodobnie wykorzystane do przeprowadzenia zmasowanej kampanii phishinowej na klientach EasyJet.