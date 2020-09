SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [20.09.2020]

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że Rosjanie posiadają "najdoskonalszą broń", której nie ma nikt inny na świecie – donosi tvn24 za PAP. Przywódca Kremla miał na myśli system Awangard – to za jego skonstruowanie Putin wręczył w sobotę Gerbertowi Jefremowowi order świętego Andrzeja.

Dokument, który mówi prawdę o pandemii

Naukowcy opublikowali dokument zatytułowany "Zrozumieć COVID-19" – donosi Nauka w Polsce PAP. Przedstawia on aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa, prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji. Więcej przeczytasz o tym tutaj.

150 tys. studentów zostanie przetestowanych na koronawirusa

Minister Nauki Wojciech Murdzek poinformował, że 150 tys. studentów medycyny zostanie przebadanych testem na koronawirusa – donosi Nauka w Polsce PAP. Testy odbędą się w październiku. Będzie to nowatorska polska metoda wykrywania zakażenia SARS-CoV-2. Dlaczego akurat studenci? Dowiesz się tutaj.

Apel 11 tys. naukowców. "Mamy moralny obowiązek"

Miliony Polaków należą do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia

Jak wynika z niedawnego badania, osoby cierpiące na zaburzenia związane z używaniem substancji (SUD) – tzn. uzależnione od opioidów, kokainy, marihuany, alkoholu lub tytoniu, mają większe ryzyko na zakażenie koronawirusem – informuje National Institutes of Health w USA. Wynika z tego, że w Polsce co najmniej 7,2 mln Polaków należy do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia.